Воронежский облсуд освободил из-под стражи обвиняемых в обналичивании 12 млрд рублей

Воронежский областной суд изменил постановления о заключении под стражу нескольких подсудимых по уголовному делу создании преступного сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ст. 172 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и выпустил их под запрет определенных действий. Судя по материалам апелляционной инстанции, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», ключевому фигуранту Максиму Скоркину мера пресечения не изменена: он заочно заключен в СИЗО и находится в розыске.

Уголовное дело рассматривается в Центральном райсуде Воронежа с 2021 года, подсудимыми по нему являются 27 человек. Этим летом суд изменил меру пресечения для нескольких фигурантов: из-за пропуска заседаний в СИЗО, например, были заключены Татьяна Сергеева, Наталья Черных, Игорь Домницкий и другие. При рассмотрении апелляционных жалоб их защитников облсуд принял решение об освобождении их из-под стражи под запрет определенных действий. Всего, по подсчетам «Ъ-Черноземье», отменены постановления, касающиеся 11 человек.

Самый известный фигурант дела Максим Скоркин был объявлен в розыск и заочно заключен под стражу. Его защитник Александр Харенко утверждал, что подсудимый присутствовал при оглашении постановления об аресте. Судя по документам облсуда, оно оставлено без изменений.

Уголовное дело против 27 человек было возбуждено по материалам ГУЭБиПК МВД России и регионального УФСБ. По версии следствия, обвиняемые вели незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону. Они зарегистрировали не менее 57 организаций, которые имитировали предпринимательскую деятельность и возвращали обналиченные деньги заказчикам за вознаграждение. С января 2010 года по июнь 2017-го через их счета прошло 12 млрд руб., а доход участников группы превысил 300 млн руб. Часть прибыли в 6 млн руб. была легализована путем оплаты строительства гостинично-банного комплекса на земельном участке в Семилукском районе.

Сергей Толмачев