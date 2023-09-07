Астраханские власти определились с тарифами на транспортные карты

Транспортная карта для проезда по муниципальным маршрутам Астрахани рассчитана на три тарифа. Об этом сообщили в правительстве региона.

Тариф на 20 поездок можно приобрести за 580 руб., на 50 поездок – 1400 руб. Безлимитное пользование транспортом обойдется в 1620 руб.

Средства на карте сохранятся в течение года после последней операции. Тарифный план начнет действовать с момента оплаты. Возможность вывода средств с карты не предусмотрена. В случае использования лимитированного тарифа неиспользованные поездки не переносятся на следующий период по истечение предыдущего.

Чиновники отмечают, что в случае утраты карты, вернуть неизрасходованные средства будет нельзя, но восстановят карту бесплатно.

Никита Маркелов

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