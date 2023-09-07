Больше миллиона похитил сотрудник вуза в Удмуртии на фиктивном трудоустройстве

В столице Удмуртии перед судом предстал бывший сотрудник руководящего звена регионального вуза. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что мужчина фиктивно трудоустраивал граждан. Таким образом он похитил 1,2 млн руб., выделенных учреждению по нацпроекту «Образование».

Свою вину мужчина признал, а также возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Отметим, что в ведомстве не указали название учреждения и сумма назначенного штрафа.