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За время купального сезона в Татарстане погибли 53 человека

В Татарстане в ходе купального сезона 2023 года утонули 53 человека, включая шестерых детей. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава отдела безопасности людей на водных объектах МЧС республики Регина Гаязова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, при этом 31 человека удалось спасти. В их число вошли 11 несовершеннолетних. Главной причиной трагедий стало купание в не предназначенных для этого местах.

Кроме того, в республике выросло число ЧП с надувными матрасами. В пяти случаях удалось спасти восьмерых взрослых и троих детей, однако один несовершеннолетний погиб.

"Ъ-Казань"

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