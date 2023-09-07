Замглавы Перми не возглавит структуру краевого минтранса

В минтрансе Пермского края опровергли информацию о готовящемся переходе замглавы Перми Дмитрия Галиханова на должность руководителя подведомственного министерству ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ). «Вопрос о переходе заместителя главы администрации Перми на работу в КГБУ “Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края” не рассматривается»,— сообщили в ведомстве.

Дмитрий Галиханов занял должность заместителя главы администрации Перми в июне 2021 года, курирует в мэрии работу функционально-целевого блока «Городское хозяйство». На этой неделе появилась информация, что господин Галиханов получил приглашение о переходе на позицию руководителя УАДиТ, действующий руководитель которого Андрей Угольков сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.