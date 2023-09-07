Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения собак на женщину в Сочи

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нападении бойцовских собак на женщину в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Об инциденте стало известно из социальных сетей, кроме того, сюжет о произошедшем вышел в эфире одного из федеральных каналов. Сообщалось, что в Хостинском районе Сочи 60-летняя женщина выгуливала свою собаку, когда на них напали несколько бойцовских собак. Хозяин животных не надевал намордники на своих питомцев во время выгула. В результате нападения пострадавшая лишилась уха, а ее собака погибла. По данным некоторых изданий, между хозяином напавших собак и семьей пострадавшей ранее происходили словесные конфликты.

«Сын пострадавшей считает, что из-за давней неприязни владелец животных специально натравил их на женщину, которая с травмами госпитализирована в медицинское учреждение»,— говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение вреда здоровью по неосторожности).

Анастасия Донскова

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