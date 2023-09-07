Для Челябинска приобретут еще 11 трамваев за 814 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило электронный аукцион на поставку 11 низкопольных трамваев для регионального центра. Начальная цена контракта составляет 812 млн руб. Информация опубликована на портале госзкупок.

Согласно техническому заданию, полностью низкопольные вагоны должны быть оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, wi-fi, валидаторами, светодиодным освещением салона и кабины водителя, устройством для предупреждения схода с рельс и другими характеристиками, соответствующими современному городскому транспорту. Трамваи должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 сентября. Итоги торгов планируется подвести 25 сентября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году 74 новых трамвая в Челябинск поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод, выигравший два аукциона на 5,74 млрд руб. в прошлом году. В 2022 году региональный центр уже получил 30 вагонов. К концу этого года долю новых трамваев планируется увеличить до 85% от общего количества вагонов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте