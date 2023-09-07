В Орске фигура Пушкина восстановлена после атаки вандалов

Завершено восстановление скульптуры поэта, писателя и драматурга Александра Пушкина в Орске. Ранее ее сломали вандалы. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Орска

«Так как фигура Пушкина и крепления деталей изготовлены из металлов разного состава, для ремонта потребовался высококвалифицированный сварщик и специальное оборудование»,— говорится в сообщении.

Изваяние восстановили сотрудники ООО «УРАЛЦВЕТМЕТРЕМОНТ». В настоящее время фигура Пушкина установлена на прежнее место – на лавочку с фигурой кота ученого возле одноименного драматического театра.

Ранее школьники-вандалы повредили 71 надгробный памятник на кладбище в Орске. Родители хулиганов были привлечены к административной ответственности.

Георгий Портнов