Два человека погибли и три пострадали в автомобильной аварии под Воронежем

В результате столкновения двух «ВАЗов» под Воронежем погибли два человека, еще три пострадали. Авария произошла 6 сентября вечером в Каширском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Последствия ДТП

Фото: пресс-служба регионального управления МВД

По предварительным данным, 20-летний местный житель на ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗ-2114 под управлением 25-летнего жителя района.

В ДТП погибли 24-летний пассажир ВАЗ-2112 и 19-летняя пассажирка ВАЗ-2114. Они скончались на месте происшествия. Оба водителя и 21-летний пассажир ВАЗ-2114 пострадали, были госпитализированы.

По данным полиции, за последние сутки в регионе было зарегистрировано 96 аварий: 59 из них произошли в Воронеже, 34 — в районах области, три — на федеральных трассах.

Алина Морозова

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