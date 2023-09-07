В Мотовилихе построят площадку для отстоя и зарядки электробусов

В пермском ЖК «Погода» началось строительство инфраструктуры для электробусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Площадка для отстоя и зарядки электробусов разместят рядом с остановкой «Улица Сапфирная». Здесь установят три ультрабыстрых зарядных станции, способные восполнить заряд батареи электрического автобуса за 15-20 минутэ Запуск электробусов позволит обеспечить быстрорастущий микрорайон дополнительным маршрутом с машинами большого класса и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

ЖК «Погода» расположен на ул. Сапфирная, 15 в Мотовилихинском районе Перми.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», аукцион на поставку 16 электробусов для Перми выиграло ООО «Автотехкомплект». Нижегородская компания предоставит электробусы с технологией ультрабыстрой зарядки на конечных остановках к середине ноября 2023 года. Планируется, что электробусы будут обслуживать новый маршрут №81 «Улица Сапфирная — Станция Пермь II».