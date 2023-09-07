Скончался президент АО «Соликамскбумпром»

Скончался депутат Законодательного собрания Пермского края, президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов. Об этом сообщает телеграм-канал «СлуховойАнализатор». Источник в «Соликамскбумпром» подтвердил эту информацию. В пресс-службе АО сообщили, что предоставят комментарий позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», в последние дни жизни господин Баранов находился в пермской ГКБ №4.

Виктор Баранов родился 4 января 1954 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Уральский лесотехнический институт по специальности «Инженер-механик ЦБП». После окончания института в 1976 году трудоустроился на Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат начальником лаборатории вибродиагностики. В 1990 году был назначен директором комбината. В 1996-м стал президентом АО «Соликамскбумпром», которое было создано на базе предприятия. В 2001 году избрался депутатом Законодательного Собрания Пермской области, в 2006-м стал депутатом Законодательного Собрания Пермского края и переизбирался на протяжении всех его четырех созывов. Имел почетное звание «Заслуженный работник лесной промышленности РФ», был почетным гражданином Чердынского района и города Соликамска.