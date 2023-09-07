В Уфе из-за аварии без воды остались 29 многоквартирных и 19 частных домов

ГУП «Уфаводоканал» устраняет утечку на водопроводе в Кировском районе Уфы, от горячего и холодного водоснабжения временно отключены 29 многоквартирных и 19 частных домов. Утечка произошла возле дома 13/1 по улице Перовской, сообщили в пресс-службе предприятия.

В зону отключения попали многоквартирные дома №№2, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 4, 4/1, 6, 6а, 6б, 8, 10а, 10 по улице Рабкоров, №№17/1, 19а, 19, 13, 13а, 15а, 15, 11/1, 9, 9а, 7а, 7, 11/2, 17/2 по улице Кувыкина, дом №13/4 по улице Перовской. Воды также не будет в частном секторе (дома №№7, 9, 11, 12, 14, 14а, 16, 18, 16а, 18а, 22а по Ангарской улице, №№10, 22а, 23а по Костромской улице, №№19, 19а, 13а, 23а по Иртышской улице и №65 по Дуванской улице. Также подачу прекратили в две центральные тепловые подстанции на улице Рабкоров. Воды не будет в двух водоразборных колонках, а также в шести административных зданиях и торговых объектах.

Длительность отключения не уточняется.

Наталья Балыкова

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