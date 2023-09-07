Гостиный двор в Тамбове передадут университету имени Державина

В Тамбове объект культурного наследия (ОКН) федерального значения «Гостиный двор» передадут в пользование госуниверситету им. Г.Р. Державина. Процедура будет завершена до 7 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, добавив, что вуз готов взять на себя финансирование реконструкции исторического здания, которая оценивается в 2 млрд руб. Также планируется подать заявку в Минпросвещения РФ на субсидирование работ.

«Передача объекта культурного наследия Державинскому университету позволит нам сохранить историческое здание. Здание будет не только функциональным, полезным для университета объектом, студентов, но и новым местом притяжения для туристов», — считает губернатор Максим Егоров.

Фото: Олег Харсеев

Три года назад здание было передано в собственность региона, затем — в пользование областной картинной галерее. Планировалось, что в нем откроются новые выставочные пространства, однако «из-за нехватки средств на реконструкцию в региональном бюджете реализовать задумку не получилось», рассказали в облправительстве.

Гостиный двор также пытались продать не менее шести раз. Последняя попытка с начальной ценой в 69,2 млн руб. провалилась в 2020 году, до этого здание площадью 6,3 тыс. кв. м безуспешно пытались реализовать по более высокой цене, начиная со 104 млн руб.

Двухэтажное здание в классическом стиле было построено в 1830-х годах по образу петербургского Гостиного двора. До революции он был главной торговой площадкой Тамбова. После прихода советской власти гостиный двор использовался как склад и место для ремонта грузовиков. В 1950-х здание было реконструировано, к нему пристроили еще три части. Еще одна реконструкция прошла в 1980 году. В последнее время гостиный двор пустовал.

Как в макрорегионе занимаются охраной исторических зданий — в публикации «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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