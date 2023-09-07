DOGMA напоминает о специальных ипотечных программах

DOGMA сотрудничает с крупнейшими российскими банками, формируя одни из самых выгодных предложений на рынке для своих клиентов.
Несмотря на быстроменяющиеся экономические условия, компания предлагает воспользоваться специальными ипотечными предложениями: ставки от 2,5% с первоначальным взносом 15%. Кроме того, действует отсрочка на оплату первоначального взноса по ипотеке до 180 дней.Со строительной компанией DOGMA сегодня сотрудничают 15 крупнейших российских банков-партнеров. Специальные ипотечные программы разработаны для всех объектов в Краснодаре и Реутове. Наиболее низкие ставки банки предлагают по льготной программе для сотрудников IT-компаний, она составляет 2,5%, по «Семейной ипотеке» - 3,2% на весь срок кредитования c первоначальным взносом 15%.
Напомним, что на данный момент в Краснодаре DOGMA возводит два современных многоэтажных жилых комплекса – «Рекорд» и «Парк Победы», а также два больших микрорайона – «Самолет» и «DOGMA PARK», в подмосковном Реутове компания строит ЖК EVO. В проекты включены все необходимые элементы городской экосистемы – школы, детские сады, медицинские центры, магазины, ресторанные дворики, аллеи и зоны отдыха. По объемам текущего строительства компания занимает 5 место в России.
Микрорайоны «Самолет» и DOGMA PARK — один из самых масштабных строительных проектов на Юге, который DOGMA реализует в столице Кубани. Фактически микрорайоны возводятся как «город в городе»: строительство на большом свободном участке позволяет компании реализовывать данные проекты в рамках комплексного развития территорий. Здесь появятся все необходимые элементы транспортной и социальной инфраструктуры.
Жилой комплекс «Рекорд» расположен в микрорайоне Черемушки в Краснодаре всего в пяти минутах езды от улицы Красной. Этот район по праву считается одним из самых зеленых в городе. Все дома «Рекорда» объединены в несколько полузакрытых кварталов, где появятся престижные супермаркеты, кофейни, аптеки, салон красоты, центр развития детей, ресторанный дворик с аллеей и фонтаном. Грамотное зонирование территории площадью 2 га предусматривает разделение мест для общения и отдыха, занятия спортом и активных игр для детей разного возраста.
Комплекс «Парк Победы» возведен в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, рассчитан на два этапа строительства. Первая очередь состояла из шести 24-этажных домов класса «Комфорт+». Все дома сданы в I квартале 2022 года. Общая площадь второй очереди составляет 36 га, 7 из которых будут выделены под озеленение. Строительство «Парка Победы 2» стартовало в сентябре 2022 года, первые дома компания планирует сдать в июле 2024 года.
Жилой комплекс EVO (г. Реутов) рассчитан на три этапа строительства, запуск продаж первых двух корпусов I очереди состоялся в июне 2023 года, в сентябре стартуют продажи 3 и 4 литеров. Клиентам доступны варианты среди 25 видов планировок: от студий до квартир с собственной террасой, гардеробными и кухнями-гостиными. Рядом с первыми домами появятся современный детский сад на 180 мест и школа на 750 мест. На сегодня стоимость квадратного метра начинается от 215 тысяч рублей.
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ООО Специализированный застройщик «СНС», ООО Специализированный застройщик "Догма-Восток", ООО Специализированный застройщик "Догма-Рекорд", ООО Специализированный застройщик "Догма-Парк 21", ООО Специализированный застройщик "Парк Победы-2". ПАО «АК БАРС» БАНК. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. https://1dogma.ru
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