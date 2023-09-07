DOGMA напоминает о специальных ипотечных программах

DOGMA сотрудничает с крупнейшими российскими банками, формируя одни из самых выгодных предложений на рынке для своих клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Несмотря на быстроменяющиеся экономические условия, компания предлагает воспользоваться специальными ипотечными предложениями: ставки от 2,5% с первоначальным взносом 15%. Кроме того, действует отсрочка на оплату первоначального взноса по ипотеке до 180 дней.Со строительной компанией DOGMA сегодня сотрудничают 15 крупнейших российских банков-партнеров. Специальные ипотечные программы разработаны для всех объектов в Краснодаре и Реутове. Наиболее низкие ставки банки предлагают по льготной программе для сотрудников IT-компаний, она составляет 2,5%, по «Семейной ипотеке» - 3,2% на весь срок кредитования c первоначальным взносом 15%.

Напомним, что на данный момент в Краснодаре DOGMA возводит два современных многоэтажных жилых комплекса – «Рекорд» и «Парк Победы», а также два больших микрорайона – «Самолет» и «DOGMA PARK», в подмосковном Реутове компания строит ЖК EVO. В проекты включены все необходимые элементы городской экосистемы – школы, детские сады, медицинские центры, магазины, ресторанные дворики, аллеи и зоны отдыха. По объемам текущего строительства компания занимает 5 место в России.

Микрорайоны «Самолет» и DOGMA PARK — один из самых масштабных строительных проектов на Юге, который DOGMA реализует в столице Кубани. Фактически микрорайоны возводятся как «город в городе»: строительство на большом свободном участке позволяет компании реализовывать данные проекты в рамках комплексного развития территорий. Здесь появятся все необходимые элементы транспортной и социальной инфраструктуры.

Жилой комплекс «Рекорд» расположен в микрорайоне Черемушки в Краснодаре всего в пяти минутах езды от улицы Красной. Этот район по праву считается одним из самых зеленых в городе. Все дома «Рекорда» объединены в несколько полузакрытых кварталов, где появятся престижные супермаркеты, кофейни, аптеки, салон красоты, центр развития детей, ресторанный дворик с аллеей и фонтаном. Грамотное зонирование территории площадью 2 га предусматривает разделение мест для общения и отдыха, занятия спортом и активных игр для детей разного возраста.

Комплекс «Парк Победы» возведен в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, рассчитан на два этапа строительства. Первая очередь состояла из шести 24-этажных домов класса «Комфорт+». Все дома сданы в I квартале 2022 года. Общая площадь второй очереди составляет 36 га, 7 из которых будут выделены под озеленение. Строительство «Парка Победы 2» стартовало в сентябре 2022 года, первые дома компания планирует сдать в июле 2024 года.

Жилой комплекс EVO (г. Реутов) рассчитан на три этапа строительства, запуск продаж первых двух корпусов I очереди состоялся в июне 2023 года, в сентябре стартуют продажи 3 и 4 литеров. Клиентам доступны варианты среди 25 видов планировок: от студий до квартир с собственной террасой, гардеробными и кухнями-гостиными. Рядом с первыми домами появятся современный детский сад на 180 мест и школа на 750 мест. На сегодня стоимость квадратного метра начинается от 215 тысяч рублей.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

ООО Специализированный застройщик «СНС», ООО Специализированный застройщик "Догма-Восток", ООО Специализированный застройщик "Догма-Рекорд", ООО Специализированный застройщик "Догма-Парк 21", ООО Специализированный застройщик "Парк Победы-2". ПАО «АК БАРС» БАНК. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. https://1dogma.ru