В Минусинске 30 многоэтажек и четыре детсада остались без воды из-за аварии

В Красноярском крае из-за прорыва водопровода холодного водоснабжения (ХВС) без воды остались 30 многоэтажных домов и пять образовательных учреждений. Из них четыре детских садаи одна школа, сообщает администрация города.

Авария произошла в Минусинске на улице Тимирязева. «Произведено аварийное отключение холодного водоснабжения с 10:20 до устранения. ХВС отключено в районе, ограниченном улицами Гагарина, Абаканская, Тимирязева, Комарова», - сказано в сообщении.

Власти города заявили, что при необходимости, будет организован подвоз воды. В настоящее время на месте работают сотрудники «Горводоканала».

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Александр Киселев