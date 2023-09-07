Птицеводы Франции пожаловались на конкуренцию с поставщиками курятины с Украины

Французские птицеводы пожаловались на «недобросовестную конкуренцию» со стороны украинских производителей курятины. Об этом сообщил председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер в интервью Figaro.

В июне Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз курятины из Украины. Это привело к резкому росту предложения на рынке птицы в ЕС. «Произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны Европейского союза. Мы все переживаем одну и ту же ситуацию: подъем птицеводства на Украине дестабилизирует рынок»,— заявил представитель ассоциации.

В Европе птицеводство обычно представляет собой семейный бизнес. Украинские компании, как отмечают эксперты, находятся в «другой весовой категории». В связи с этим себестоимость производства на Украине в два раза ниже, чем в Евросоюзе.

В конце марте этого года четыре страны ЕС — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария — ввели временный запрет на импорт украинского зерна. Эти меры приняли после протестов местных фермеров, которые заявили, что импорт украинских зерновых вредит их хозяйству.

Анастасия Ларина