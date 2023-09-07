В Башкирии утвердят систему учета участников СВО, получающих меры господдержки

Правительство Башкирии утвердит положение о государственной информационной системе «Реестр мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей». Проект соответствующего постановления опубликован на сайте республиканского министерства цифрового развития государственного управления республики.

В документе отмечается, что ГИС «Реестр мер поддержки» предназначена для контроля за исполнением плана мероприятий по оказанию содействия семьям участников СВО. Оператором данных реестра назначено министерство семьи, труда и соцзащиты Башкирии, технологическим оператором — республиканское минцифры. Пользователями государственной информационной системы будут являться республиканские органы власти и сотрудники муниципалитетов.

Планируется, что система будет содержать «достоверную, целостную и актуальную информацию об оказанных мерах поддержки», обеспечит возможность оперативного анализа данных для принятия управленческих решений, а также формирования статистической отчетности.

Доступ к содержащейся в реестре информации будет ограниченным для защиты от ее уничтожения, блокирования, модификации, копирования и иных противоправных действий. Информация, составляющая государственную тайну, в реестре размещаться не будет.

Наталья Балыкова

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