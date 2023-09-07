В Пензенской области появятся три семейных многофункциональных центра

На V Форуме социальный инноваций регионов министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан и глава Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба кабмина субъекта РФ.

Пензенская область получит поддержку при реализации совместных с фондом и уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой проектов. Речь идет о программах профилактики социального сиротства для детей до четырех лет, а также помощи детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В регионе планируют создать «три семейных многофункциональных центра для оказания помощи и сопровождения семей, имеющих детей».

Обозначенные соглашения заключили с восьмью регионами. Субъектам РФ окажут грантовую поддержку и предложат методическое, а также экспертное сопровождение проектов.

«Это новый этап совместной работы по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, по оказанию помощи детям с психоэмоциональными травмами (в том числе — возвращенным из зон боевых действий)», — отметила госпожа Гордеева.

Дарья Васенина

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