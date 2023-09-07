Сотрудника саратовской мэрии обвиняют в незаконной раздаче земельных участков

В СУ СКР по Саратовской области предъявили обвинение сотруднику департамента Гагаринского района горадминистрации в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Обвиняемый, утверждает следствие, с апреля 2019 по декабрь 2021 года незаконно предоставил в аренду участки 21 гражданину. Общая стоимость земли оценена в 8 млн руб. Арендаторы, отмечают в СК, к числу нуждающихся в улучшении условий не относились, так как не были признаны таковыми в законном порядке.

Обвиняемый факт нуждаемости граждан на проверил, а участки предоставил не для целей, связанных с улучшением жилищных условий.

Следователи отмечают. Что дело возбудили по результатам прокурорской проверки.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Никита Маркелов

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