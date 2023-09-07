Суд в Уфе начнет рассмотрение уголовного дела бывших топ-менеджеров «Госстроя»

Октябрьский райсуд Уфы назначил на 13 сентября первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего владельца строительной группы компаний «Госстрой», экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова, генерального директора ООО «Башнафтатранс» Игоря Тюрина и финансового директора компаний Павла Степанова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело будет слушаться судьей Радмиром Гаймалеевым. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщается в картотеке.

По версии следствия, в 2013-2021 годах топ-менеджеры под видом строительства многоквартирных домов в Кировском районе заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве, но свои обязательства не выполнили. В итоге 1134 гражданам и юрлицам был причинен ущерб на общую сумму около 2,4 млрд руб., сообщала пресс-служба республиканской прокуратуры. Обвиняемые вину не признали.

Права пострадавших дольщиков частично восстановлены — Фонд развития территорий выплатил компенсации около 800 пострадавшим.

В марте прошлого года Кирилл Бадиков был задержан и заключен под стражу в качестве меры пресечения. Неделю назад Верховный суд Башкирии продлил ему нахождение под стражей до 3 октября.

Венера Хисамова

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