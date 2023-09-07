В Самаре расследуют ДТП с угнанной иномаркой за 8 млн рублей

Прокуратура провела проверку по факту ДТП с пятью машинами в Самаре. Происшествие случилось 31 августа текущего года возле Центрального автовокзала. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Столкнулись пять машин. Автомобиль BMW X5 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с четырьмя автомобилями, в том числе двигавшимися во встречном направлении»,— говорится в сообщении.

Силовики выяснили, что автомобиль BMW X5 стоимостью свыше восьми млн руб. на момент аварии угнал гражданин с парковки бизнес-центра «Башня». В связи с этим возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортом без цели хищения (ч.3 ст.166 УК РФ).

Следователи проверяют на причастность к преступлению продавца-консультанта автоцентра BMW. У него был свободный доступ к ключам и возможность совершать тестовые поездки с потенциальными покупателями. Санкции уголовной статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Георгий Портнов