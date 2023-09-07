Нижегородская область получила 507 млн рублей на капремонт дорог

В августе Нижегородская область получила из федерального бюджета очередные три транша на опережающее финансирование строительства, капитального и текущего ремонта. По данным областного минфина, общий объем траншей составил 507 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Полученные средства направлены на автодороги регионального и межмуниципального значения. Они перечислены подрядным организациям, отремонтировавшим 14 участков дорог общей протяженностью 76 км. Авансовые платежи направлены за предстоящий ремонт 27 км дорог в Большеболдинском, Лукояновском и Гагинском муниципальных округах.

Андрей Репин