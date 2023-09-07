В Татарстане бизнесмен получил предупреждение за намерение открыть хостел в подвале

Набережночелнинскому бизнесмену объявили предостережение за намерение открыть хостел в подвале жилого дома. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Отмечается, что предприниматель намеревался открыть хостел в доме №56/24А2. Помещение является нежилым. Его спроектировали при застройке дома, и само оно принадлежит предпринимателю.

«По закону оказание гостиничных услуг в таких помещениях не допускается. В связи с этим предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона»,— уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"