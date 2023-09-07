Пермская больница РПЦ уличена в нарушении антимонопольного законодательства

В отношении ООО «Елизаветинская больница» возбуждено антимонопольное дело по факту прекращения горячего водоснабжения инфекционной больницы. С жалобой в Пермское УФАС обратилось ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница». Причиной стало прекращение горячего водоснабжения корпусов лечебного учреждения, расположенных на ул. Екатерининской, 224, в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yandex.ru Фото: Yandex.ru

Краевое медучреждение получало коммунальный ресурс через центральный тепловой пункт и бойлер, находящийся в распоряжении ООО «Елизаветинская больница». С марта 2023 года организация прекратила подачу горячей воды инфекционной больнице, отказавшейся оплачивать расходы на производство ресурса без законно утвержденного тарифа.

УФАС пришло к тому, что действия ООО «Елизаветинская больница» нарушают Закон о защите конкуренции, и возбудило антимонопольное дело. Его рассмотрение назначено на 15 сентября 2023 года.

Елизаветинская больница была открыта в 2013 году Пермской епархией РПЦ на базе бывшего роддома «Аистенок». Больница является первой в городе православной поликлиникой.