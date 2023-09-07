Житель Удмуртии украл лежавший у дороги щебень, принадлежавший администрации

В Селтинском районе Удмуртии районная администрация заявила о краже 2 т щебня, оставшегося от отсыпки дороги. Сумма ущерба превысила 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

По подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего рабочего предприятия. Мужчина рассказал, что проживает недалеко от места кражи, а щебень лежал у дороги несколько дней. Никто его не использовал. Тогда мужчина решил сгрузить материал на трактор и отвезти его на свой придомовой участок, где затем обсыпал им часть территории.

По факту кражи возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Похищенный щебень изъяли.