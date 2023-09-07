Умер основатель новосибирского Хилокского рынка Анатолий Зяблов

В Новосибирске на 71-м году жизни скончался Анатолий Зяблов — один из основателей Хилокского рынка, крупнейшего за Уралом плодовоовощного рынка. Информацию о смерти бизнесмена «Ъ-Сибирь» подтвердили в ООО «Торговый центр «Хилоксикий»: бизнесмен владел 88% акций этого предприятия.

Кроме того, информация о смерти коммерсанта подтверждается также данными картотеки «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2022 года ООО «Торговый Центр Хилокский» получило выручку уровне 163 млн руб., прибыль составила 26 млн руб.

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Илья Николаев