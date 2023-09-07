Омская прокуратура добивается отмены торгов по приватизации двух причалов

В Омской области прокуратура выявила нарушения при приватизации двух причальных участков на реке Иртыш и реке Омь, сообщает ведомство.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
В июле 2023 года Территориальное управление Росимущества области после аукциона заключило с индивидуальным предпринимателем два договора купли-продажи причальных сооружений на 2,1 млн руб.
По итогу проверки надзорный орган направила в суд исковое заявление о признании недействительными проведенных торгов и договоров купли-продажи. В настоящее время заявление находится на рассмотрении в Арбитражного суда Омской области.