В Переславском районе в ДТП погибли 2 человека

В Переславском районе Ярославской области автомобиль съехал в кювет, в результате чего водитель и пассажир скончались до приезда скорой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

В полиции рассказали, что ДТП произошло в 2:10 7 сентября на трассе М-8 в Переславском районе. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и съехал в кювет. В результате столкновения автомобиля с деревом погибли водитель и 65-летний пассажир.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении УМВД.

Алла Чижова