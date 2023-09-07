ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграл «Челмету» по буллитам

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл челябинскому «Челмету» в матче нового сезона Первенства России среди команд Высшей хоккейной лиги. Выездная игра состоялась 6 сентября. Как сообщает пресс-служба команды, матч закончился с минимальным разрывом — 2:1 по буллитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Как отметил главный тренер «Ижсталь» Константин Маслюков, к такому результату привела «досадная ошибка». «Ничего не поделаешь: ребята работали, молодцы, выполняли задание весь матч, о чем мы договаривались перед игрой. Команда соперника показала нам недочеты. Будем работать и двигаться дальше»,— отметил господин Маслюков.

Следующий матч состоится 8 сентября. В Верхней Пышме «сталевары» сыграют с «Горняк-УГМК».