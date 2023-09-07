«Украина для Запада — стратегический приоритет»

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Белый дом уверен, что снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams не представляют радиоактивной угрозы и будут применяться ответственно. Между тем в Киеве с двухдневным визитом находится Энтони Блинкен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что задача госсекретаря — сформировать новый вектор развития Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Энтони Блинкен прибыл в Киев с незапланированным визитом и с подарками — так положено. Еще один $1 млрд помощи — хорошая сумма. Вот-вот придут танки Аbrams и снаряды с обедненным ураном. У госсекретаря большая программа, встречи, общение с людьми, экскурсии по городу и окрестностям.

Понятно, что госсекретарь приехал неспроста. Много сейчас говорят о переломном моменте, нужно активизировать именно политический процесс, не только военный. Общество по всему миру устает от всего происходящего, привыкает. И, соответственно, активизируется криминал, теневые дельцы, и все, кто на первых порах ушел в тень, в подполье, сейчас из него возвращаются.

США с каждым днем все больше погружаются в предвыборную кампанию. Украина и ее дальнейшая поддержка — ключевая тема. Козырь республиканцев, что, мол, помощь разворовывается, коррупция в стране не побеждена. Власть не то чтобы утрачивает легитимность, но есть угроза сползания к диктатуре, а этого допускать категорически нельзя.

Кроме того, нужно иметь хотя бы некую перспективу прекращения боевых действий. В связи с изложенным Вашингтон настаивает на проведении всеукраинских очередных выборов — как президентских, так и парламентских. Не совсем понятно, как это сделать в условиях боевых действий. Но вот нужно это западному миру, и, видимо, он готов все это профинансировать.

Украина должна меняться — изживать советское наследие, царство олигархов и криминальных элементов. Заметно, что под давлением Америки или без оного — в данном случае это неважно — но офис Зеленского принимает меры. Отправлен под арест сам Игорь Валерьевич Коломойский — едва ли не самый яркий представитель олигархического правления.

Прямо во время визита Блинкена официально отставлен министр обороны Алексей Резников, и назначен новый — Рустем Умеров. Видимо, это только начало, будут и другие серьезные решения.

Да, все эти планы демократической администрации больше похожи на утопию, идеалистическую картину мира — «Город Солнца», который нельзя построить. Победить коррупцию на постсоветском пространстве — это, знаете, едва ли посильная задача даже для Америки. Впрочем, почему бы и нет. Если всем вместе взяться.

Между тем есть всему этому эффективный противовес под названием «реальная политика» — мол, давайте признаем все как есть, вступим в переговоры с Россией, получим экономические дивиденды на радость своему американскому избирателю и будем жить-поживать и добра еще больше наживать. А что касается Украины, удержим ее на плаву, но не более того.

На самом деле приход республиканцев ничего в корне не изменит. Единственное, что они скажут: демократы все развалили, а мы сейчас восстановим. Украина для Запада — стратегический приоритет. Здесь важна глобальная победа — торжество идей. Избиратель поражения не простит.

Подходы могут поменяться, но не суть вопроса. Однако при всем при этом явно непросто приходится Блинкену в разговоре с украинским союзником. Но кто сказал, что будет легко? Судьба всего мира решается, не иначе. По крайней мере, так они там, в Вашингтоне, пытаются представить все происходящее.

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