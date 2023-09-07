На доставку слона в Казанский зооботсад потратили 1,5 млн рублей

Доставка слона из Москвы в Казанский зооботсад обошлась примерно в 1,5 млн руб. Об этом заявил директор зоопарка Сергей Павлов, передает «РБК Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

Еще 2,5 млн руб. потратили на строительство бокса для перевозки слона. Трал отправился в Москву за 4-5 дней до даты привоза животного в Казань. «Пришел туда кран, трал. Московские коллеги ставили его, репетировали, как это будет: погрузка, разгрузка, выгрузка, все посекундно. У каждого была прописана роль: кто где стоит, кто, в какой момент, что делает»,— отметил господин Павлов.

Напомним, слона в Казанский зооботсад завезли накануне, 6 сентября. По словам мэра города Ильсура Метшина, для этого потребовалась целая войсковая операция с участием ГИБДД.

"Ъ-Казань"