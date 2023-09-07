Юго-Восточная железная дорога увеличила погрузку на 0,8% к прошлому году

Погрузка на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) в январе-августе 2023 года достигла 58,4 млн т, увеличившись на 0,8% к аналогичному периоду 2022-го. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

За восемь месяцев наибольший рост погрузки показало зерно — его перевозки увеличились в 1,6 раза, до 4 млн т. Значительно вырос показатель и в категории «нефть и нефтепродукты» — в 1,5 раза, до 1,4 млн т. Перевозки цемента увеличились на 7% (1,7 млн т), лома черных металлов — на 35,1% (260,5 тыс. т).

При этом грузооборот на ЮВЖД за январь-август уменьшился на 12,7% и составил 47,7 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии показал сокращение на 13% и составил 58,2 млрд т-км.

Мария Старикова

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