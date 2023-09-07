Здание УГАТУ в Уфе стало объектом культурного наследия

Башкультнаследие включило выявленный объект культурного наследия «Дом Советов» на улице Карла Маркса, 12 в Уфе в единый госреестр памятников истории и культуры. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации. Объект включен под названием «Здание Уфимского авиационного института (архитекторы Б.Г. и С.Г. Калимуллины)». Ведомство также утвердило границы территории объекта, режим ее использования и предмет охраны здания.

Согласно документу, площадь территории здания составляет 4,1 тыс. кв. м. В ее границах запрещается, в частности, строительство новых объектов, проведение земляных или иных видов работ за исключением тех, которые направлены на сохранение здания, прокладка объектов инженерной инфраструктуры, засорение территории или уничтожение здания.

Здание было основано в 1932 году. Архитекторами выступили братья Барый и Самигулла Калимуллины. Там располагается один из главных корпусов объединенного Уфимского университета науки и технологий (ранее назывался Уфимский государственный авиационный технический университет, УГАТУ).

Венера Хисамова

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