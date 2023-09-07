В Тюменской области назначили врио начальника УМВД

В Тюменской области назначили нового начальника регионального УМВД. Врио руководителя ведомства стал полковник полиции Вячеслав Шуляк, сменивший на должности Леонида Коломиеца. Информация об этом опубликована на сайте управления.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области комментировать смену руководства «Ъ-Урал» не стали. «Вся исчерпывающая информация опубликована на сайте управления»,— отметили там.

Вячеслав Шуляк родился в 1978 году в Тюмени. Окончил Тюменский юридический институт МВД России и «Академию управления МВД РФ». Трудовую деятельность в качестве участкового в одном из отделов милиции. Впоследствии работал на различных должностях оперативных подразделений уголовного розыска, УУР, УБОП.

После упразднения подразделений по борьбе с организованной преступностью перешел в подразделения штаба, где прошел путь от главного инспектора до начальника штаба УМВД по Тюменской области. В октябре прошлого года был назначен заместителем начальника областной полиции.

Леонид Коломиец возглавлял региональное УМВД с конца декабря 2019 года. До этого он был начальников УМВД по Омской области. Издание «Тюменская линия» в конце августа 2023 года сообщало, что отставка господина Коломиеца с поста главы тюменской полиции может быть связана с проблемами со здоровьем.

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