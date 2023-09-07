Магнитогорскому пенсионеру грозит срок за хранение затвора винтовки Мосина

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело 67-летнего горожанина, обвиняемого в незаконном обороте частей оружия. Обвинительное заключение утвердила районная прокуратура, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в декабре 2022 года пенсионер приобрел у неустановленного лица и хранил у себя дома затвор винтовки Мосина. Согласно заключению эксперта, затвор, который относится к основным частям огнестрельного оружия, пригоден для выстрелов.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Обвинительное заключение утверждено по п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение основных частей огнестрельного оружия, совершенные с использованием сети «Интернет»). Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет лишения свободы.

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