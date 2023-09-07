На уход за парками «Кашкадан» и Нефтехимиков в Уфе выделили до 20 млн рублей

Уфимский МУП Горзеленхоз ищет подрядчика для обслуживания парков «Кашкадан» и Нефтехимиков. Начальная максимальная цена контракта составляет 20 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

В обязанности исполнителя входит уход за деревьями, кустарниками и газонами (посадка, прополка, рыхление, полив), промывка элементов благоустройства и бордюрных камней, подметание мусора и снега, уход за садовыми дорожками, лестницами, скамейками, деревянными элементами и урнами.

Оказывать услуги нужно будет до конца текущего года. Итоги аукциона подведут 18 сентября.

Наталья Балыкова

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