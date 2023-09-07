В Казани в 2024 году планируют реконструировать Московский рынок

В следующем году в Казани планируется реконструкция Московского рынка. Работы проведут в несколько этапов. Об этом на заседании комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию заявила замглавы управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цветков, Коммерсантъ Фото: Андрей Цветков, Коммерсантъ

«У нас была идея благоустроить рынки по аналогии с тем, как это сделано в Москве и в других городах, когда они представляют собой не совсем торговое, а больше общественное пространство, где можно приобрести продукты питания и хорошо провести время, участвовать в разных активностях»,— отметила госпожа Латыпова.

По ее словам, при этом сам Московский рынок в проект развития территории не входит. Туда включена лишь площадка перед ним до Декабристов. Однако сам владелец рынка решил подключиться к реализации данного проекта.

"Ъ-Казань"