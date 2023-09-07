Замглавы минсельхоза Башкирии оштрафован за нарушение условий субсидий

Управление федерального казначейства по Башкирии привлекло к административной ответственности заместителя министра сельского хозяйства республики Юрия Лысова за нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов (ч. 1, 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ). Чиновник оштрафован на 10 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Надзорное ведомства в ходе проверки использования бюджетных средств в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» выявило нарушение сроков ввода в эксплуатацию объекта водоснабжения в селе Зилаир.

Установлено, что в 2021 году Министерство сельского хозяйства России и правительство Башкирии заключили соглашение о предоставлении субсидий на комплексное развитие сельских территорий. Спорный объект был построен на год позже, чем было запланировано — в 2022 году. Минсельхоз республики, как распорядитель субсидий, не установил сроки выполнения плана работ муниципалитетами.

Влада Шипилова

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