На Урале суд лишил наследства бабушку и дедушку бойца, погибшего на СВО

В Североуральске (Свердловская область) суд лишил наследства бабушку и дедушку военного, погибшего на специальной военной операции, из-за того, что его отец уклонялся от алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В прошлом году Кирилл М. заключил контакт с Минобороны РФ и отправился на СВО. В ноябре 21-летний военный погиб, после чего возник вопрос с выплатой страховки в размере более 4 млн руб. Выплату могли получить мать и отчим бойца либо его биологический отец. Последний скончался спустя месяц после сына, из-за чего на денежные средства, долю в квартире и машину, согласно праву на принятие наследства, стали претендовать бабушка и дедушка военного по линии отца.

Мать погибшего обратилась в Североуральский городской суд с иском об отстранении бывших свекра и свекрови от наследования и лишении их права на страховые выплаты и пособия. В суде женщина заявила, что биологический отец бросил семью много лет назад, с сыном-военным связь не поддерживал, а также уклонялся от уплаты алиментов. Так, он не расплатился с долгами даже к совершеннолетию ребенка и за это привлекался к уголовной ответственности.

Суд встал на сторону матери, с чем не согласили бабушка и дедушка бойца. Они попытались обжаловать решение в Свердловском облсуде, однако и там признали бывшего мужа женщины «недостойным наследником к имуществу погибшего сына». Так, бабушка и дедушка по отцовской линии утратили право на наследство внука. При этом суд отказался лишать их права на получение страховки за гибель солдата, поскольку они и до этого не имели на это права по закону, так как не растили внука.

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