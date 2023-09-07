Миграционный прирост в Челябинской области превысил 2,2 тыс. человек

В январе-июне 2023 года в Челябинской области зафиксирован миграционный прирост в 2,2 тыс. человек. Годом ранее было снижение почти в 3 тыс. человек, сообщает Челябинскстат в докладе о социально-экономическом положении региона в январе-июле этого года.

Основной причиной прироста стало сокращение числа иностранцев, покинувших Челябинскую область. В первом полугодии из региона уехали 4,1 тыс. мигрантов, годом ранее – 9 тыс. Число прибывших также сократилось незначительно – до 6,9 тыс. с 7,5 тыс. в январе-июне 2022 года. В результате прирост по международному потоку составил 2,7 тыс. человек. Большинство приехавших на Южный Урал иностранцев – это граждане СНГ. Наибольший прирост в январе-июне 2023 года сложился с Таджикистаном (2128 человек) и Казахстаном (552 человека). По странам Дальнего Зарубежья зафиксирована миграционная убыль – 180 человек (311 годом ранее).

По-прежнему число жителей, переехавших из Челябинскую область в другие регионы России, превышает число тех, кто решил обосноваться на Южном Урале. Миграционная убыль по межрегиональному потоку составила 503 человека. Годом ранее было – 1,5 тыс.

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