Власти Пермского края предписали маскировать кондиционеры в новостройках

Краевое правительство внесло изменения в правила землепользования и застройки города. Об этом свидетельствует постановление Правительства, опубликованное 21 августа. Согласно документу, целью преобразований является формирование комфортной городской среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Интернет-издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу города пишет, что новые правила касаются архитектурно-градостроительного облика Перми и призваны урегулировать установку дополнительного оборудования на фасадах зданий. Среди них числятся кондиционеры — они должны быть закрыты маскирующими ограждениями (решетками, экранами) или быть установлены в специально оборудованных нишах. Правилами определены также минимальные расстояния от оборудования до оконных проемов жилых помещений, выступ оборудования от плоскости фасада и размещение его относительно уровня земли.

В зону обязательного с 1 сентября регулирования архитектурного облика Перми попал не только городской центр, но и некоторые отдаленные районы.