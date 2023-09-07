Магнитогорца осудили за попытку отобрать квартиру у местной жительницы

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал местного жителя виновным в вымогательстве, совершенном группой лиц в целях получения жилого имущества (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Ему назначено семь лет колонии строгого режима, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что в 2016 году житель Магнитогорска решил завладеть квартирой горожанки, которая злоупотребляла алкоголем. Для этого он вместе с соучастницей вошел в ее доверие и под предлогом поездки на горнолыжный курорт вывез ее в Казахстан. Владелицу жилья оставили на одной из улиц Астаны без денег и документов.

Соучастники вернулись в Магнитогорск и пришли в квартиру горожанки, чтобы забрать правоустанавливающие документы на жилье и переоформить его на других лиц.

«Угрожая сожителю собственницы оружием и применяя к нему физическую силу, обвиняемый стал требовать от потерпевшего выдать ему документы на квартиру. Не получив необходимой информации, обвиняемый ушел из квартиры»,— уточняют в прокуратуре региона.

Уголовное дело в отношении соучастницы фигуранта было выделено в отдельное производство.

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