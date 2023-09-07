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Жителя Удмуртии отправили на исправительные работы за оскорбление полицейского

В Удмуртии перед судом предстал 43-летний житель Кизнерского района, которого признали виновным в публичном оскорблении сотрудника полиции (ст. 319 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в мае нетрезвый мужчина, находившийся в общественном месте, не желал проходить медицинское освидетельствование и нецензурно выразился в адрес полицейского.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Суд приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ, а также назначил удержание в доход государства 5% его заработка.

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