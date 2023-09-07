Жительница Канска заменила 570 тыс рублей пенсионера на купюры «банка приколов»

В Красноярском крае жительница Канска обокрала 91-летнего пенсионера на 570 тыс. руб. Злоумышленница похитила деньги из тайника мужчины, сообщает региональное МВД.

В конце января пострадавший заметил, что вместо его накоплений, которые он хранил в хозпостройке рядом с многоквартирным домом, находятся не настоящие пятитысячную купюры. После обращения пенсионера в полицию правоохранители выяснили, что деньги заменила его 58-летняя знакомая, ухаживавшая за мужчиной.

«В декабре прошлого года женщина пошла в сарай за картофелем и случайно, прибирая находившиеся там вещи, нашла тайник пенсионера и решила им воспользоваться», — сказано в сообщении.

В январе этого года обвиняемая забрала последние 300 тыс. руб. из тайника. Похищенные деньги она потратила на продукты , оплату счетов и другие личные нужды.

В настоящее время против нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 (кража). Ей грозит лишение свободы на два года.

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Александр Киселев