Валидол подорожал и перелеты в эконом-классе подешевели в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 29 августа по 4 сентября изменилась стоимость ряда товаров. По данным Удмуртстата, свежие огурцы за недели прибавили в цене 15,3%, масло подсолнечное — 6%, колбаса вареная — 3,9%, рис шлифованный — 3,7%, столовая свекла — 3,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Вместе с тем за неделю стоимость свежей белокочанной капусты стала меньше на 20%, репчатый лук — 15,3%, морковь — 12,6%, картофель — 8,8%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала зубная паста на 7,8%. При этом снизилась цена на зубную щетку на 1,7%, шампунь — 1,1%. Валидол подорожал на 2,3%.

Специалисты также зарегистрировали снижение стоимости полета в салоне эконом-класса на 2,6%.