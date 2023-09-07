На избирательных участках Челябинской области будут работать 390 наблюдателей

Обеспечивать контроль на избирательных участках Челябинской области в единый день голосования 10 сентября будут 390 наблюдателей. Из них 190 – от региональной общественной палаты, 118 – от кандидатов и 82 – от партий, сообщают в облизбиркоме. Прием списков на регистрацию наблюдателей завершился накануне.

Наблюдатели имеют право находиться в помещении для голосования с начала его работы до получения сообщения об утверждении ТИК итогового протокола, наблюдать за выдачей бюллетеней, присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования, наблюдать за подсчетом голосов и знакомиться с протоколами об итогах голосования.

В Челябинской области 10 сентября планируют выбирать депутатов представительных органов в 18 городах и районах.