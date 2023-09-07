Прокуратура подключилась к ситуации с затором грузовиков на границе под Троицком

В Троицком районе Челябинской области на приграничном пункте пропуска «Бугристое» образовалась пробка из грузовиков после введения системы электронной очереди. Ситуацию взяли под контроль Карталинская транспортная прокуратура вместе с ГУ МВД России по Челябинской области, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

О заторе, образовавшемся на российско-казахстанской границе под Троицком, сообщили водители в социальных сетях и местные СМИ. Так, специальная стоянка, где машины должны дожидаться очереди, переполнена, вдоль трассы стоят еще несколько сотен грузовиков. По словам дальнобойщиков, время проезда забронировано на несколько дней вперед, предприимчивые граждане уже продают места в очереди.

Сотрудники транспортной прокуратуры и полиции занимаются контрольно-надзорным сопровождением и содействием в реализации технологии резервирования времени проезда через пункт пропуска, сообщает надзорное ведомство. Также на месте организовано дежурство сотрудников ГИБДД.

С 1 сентября в пункте пропуска «Бугристое», а также «Забайкальск» на границе с Китаем и «Чернышевское» на границе с Литвой, начала действовать система электронной очереди для коммерческого грузового транспорта. Перевозчики должны заранее резервировать дату и время пересечения границы заранее через специальный бесплатный сервис на официальном сайте Росгранстроя.

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