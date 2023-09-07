Краевые власти передумали размещать патриотическую выставку в БЦ «Магнат»

Патриотическая выставка «Россия — моя история» пока останется на прежних площадях, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе министерства культуры Пермского края. Напомним, выставка последние пять лет размещается на площадях речного и железнодорожного вокзалов на Перми I. Весной стало известно о том, что краевые власти подыскивают им новую площадку. Это было необходимо для того, чтобы оба вокзала использовались по назначению. Для переезда были предусмотрены поправки в бюджет. Необходимое финансирование для организации переезда и размещения экспозиции «Рюриковичи» в здании ТЦ «Магнат» оценивалось в 9,9 млн руб. в 2023 году и 9,8 млн руб. в следующем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ