Задержаны 23 подозреваемых по делу о мошенничестве при продаже машин в Иркутске

Иркутские стражи порядка выявили преступную группу, занимавшуюся обманом покупателей автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным полиции, в Иркутске злоумышленники открыли два автосалона, более чем на 30 сайтах они разместили объявления о продаже машин по низкой цене. Когда потенциальный покупатель приезжал в салон, менеджеры навязывали ему дополнительные услуги и невыгодные кредиты. «Задержаны 23 подозреваемых. Среди них предполагаемые организаторы, управляющие, кредитные специалисты, менеджеры, юристы, бухгалтеры и другие работники», — рассказала Ирина Волк.

В автосалонах и квартирах подозреваемых полицейские провели обыски, изъяв документацию, оргтехнику, электронные носители информации, печати и штампы организаций. Помимо Иркутской области, оперативно-следственные мероприятия прошли в Самаре и Оренбурге. С целью возмещения ущерба потерпевшим следователи изъяли 55 автомобилей, принадлежащих автосалонам и подозреваемым, а также более 2 млн руб. наличными.

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Илья Николаев