В Ярославле проходит день памяти «Локомотива»

Сегодня, 7 сентября в Ярославле проходят памятные мероприятия в связи с годовщиной авиакатастрофы, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 8:30 до 10:30 панихида состоится в Успенском кафедральном соборе Ярославля. С 14:10 до 14:50 памятные мероприятия пройдут на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, погибшие 7 сентября 2011 года. К 16:00 родные и близкие погибших, делегация хоккейного клуба «Локомотив» и официальные лица прибудут на место падения самолета в селе Туношна.

На 17:30 запланировано возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» перед УКРК «Арена-2000 Локомотив». Около мест памятных мероприятий будет ограничена остановка и стоянка личного транспорта.

Авиакатастрофа с самолетом Як-42Д авиакомпании «Як Сервис», совершавшим чартерный рейс в Минск, произошла 7 сентября 2011 года около 16:00. Самолет при взлете задел мачту радиомаяка и упал в реку Туношну. Погибли 44 из 45 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа. Расследование МАК пришло к выводу, что причиной трагедии стали ошибочные действия членов экипажа.

Антон Голицын